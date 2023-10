Partiti i lavori per il ciclodromo multidisciplinare a Grosseto: Pnrr investe 2,5 milioni

Hanno avuto inizio ieri mattina i lavori per la realizzazione del nuovo ciclodromo multidisciplinare di via Castiglionese, all’altezza di via Quarzo, nelle vicinanze dell’aeroporto. L’opera è finanziata grazie al Pnrr con un impegno di spesa di due milioni e 500mila euro.

"Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di questo ulteriore importante tassello che va a rendere più bella e funzionale la nostra città. Si tratta di un circuito polivalente e dalle grandi potenzialità. Grosseto – conclude – si conferma culla del green e del vivere sostenibile, con sempre più spazi dedicati all’aggregazione, la socialità, lo sport". All’inaugurazione hanno partecipato anche gli assessori allo Sport, Fabrizio Rossi e quello ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi. "Il nuovo ciclodromo – spiega Rossi – accresce la già corposa offerta impiantistica cittadina e risponde alle esigenze di sportivi e appassionati di varie discipline come mountain bike, skateboard, pattinaggio, Bmx e tanto altro. Sono convinto che i nostri concittadini apprezzeranno questo ulteriore sforzo che mettiamo in campo per potenziare lo sport a Grosseto".

Il capoluogo prosegue nella propria crescita sostenibile. "L’aver investito i fondi del Pnrr in modo così veloce e puntuale – sottolinea Ginanneschi – ci rende orgogliosi. I due milioni e 500mila euro investiti in quest’opera sono un segnale importante, significa che la nostra città mira a uno sviluppo armonico che tiene in considerazione, anzitutto, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini".