Partiti i lavori al Cassero. Casa di Babbo Natale out

Il Cassero si rifà il look con un restauro da 3 milioni di euro ma salta la quarta edizione dell’evento "Al Cassero è Natale". Quest’anno la casa di Babbo Natale e il villaggio con gli elfi non ci sarà. O meglio sarà ubicato in una nuova location, ovvero alla Cavallerizza, perché sono ufficialmente partiti i lavori di restauro e risanamento conservativo del Cassero senese, uno dei simboli storici di Grosseto e parte integrante delle Mura medicee. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro e finanziato all’interno del Piano nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), mira a proteggere e valorizzare un monumento di straordinaria importanza storica e architettonica per la città. Il progetto prevede un insieme articolato di interventi: dal consolidamento strutturale del tetto al ripristino degli intonaci, dalla chiusura della loggia alla sostituzione degli infissi, fino alla realizzazione di un allestimento museale interattivo. Ciò però impedirà all’Istituzione Le Mura di poter organizzare "Al Cassero è… Natale", l’evento che negli ultimi tre anni aveva trasformato il Cassero nel Villaggio di Babbo Natale. Un evento che negli anni aveva ottenuto grandi numeri, con famiglie e bambini che avevano affollato i locali della fortezza. L’Istituzione Le Mura ed il suo presidente Alessandro Capitani però hanno deciso di offrire lo stesso alla cittadinanza, ed al centro storico, un po’ di atmosfera natalizia. L’Istituzione Le Mura infatti, ha pubblicato un avviso per proposte progettuali finalizzate a realizzare attività di animazione ed intrattenimento per le festività natalizie che abbiano lo scopo di valorizzare il monumento mediceo e, nel contempo, favorire la frequentazione del centro storico cittadino nel periodo festivo. "Vogliamo raccogliere le migliori proposte per le festività natalizie 2024 per un progetto, da realizzarsi presso il Baluardo La Cavallerizza (da poco riqualificato) – dice Alessandro Capitani, presidente de Le Mura –, inerente attività di intrattenimento come laboratori creativi, racconta storie, ed animazione svolta da personale raffigurante personaggi tipici del periodo natalizio, fondamentale l’incontro dei bambini con la figura di Babbo Natale. Le attività dovranno svolgersi all’interno di una struttura coperta decorata ed illuminata in modo da rievocare l’atmosfera e la magia del Natale. Tutte le attività saranno ad ingresso gratuito".