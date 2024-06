Parrocchia di Santa Lucia in festa. Tutto pronto per l’"Estate Barbanellina"

L’hanno chiamata "Estate Barbanellina", perchè il desiderio è quello di spingere la gente del popoloso e storico quartiere a nord di Grosseto, fuori dalle case, per ritrovarsi "a veglia" come accadeva un tempo e sconfiggere la calura estiva anche con una risata e con del sano divertimento.

E’ l’idea che è venuta al parroco e agli operatori pastorali della comunità di Santa Lucia.

"Sarà un’estate che ci vedrà impegnati su tanti fronti – dice il parroco Valerio Mauro –, fra Grest, vari campi scuola e anche una vacanza sulle Dolomiti che condivideremo assieme alla parrocchia San Francesco e Santa Chiara di Firenze, di cui è parroco Mario Giovacchini, conosciutissimo a Grosseto per essere stato qui a Santa Lucia per ben diciassette anni".

Gli eventi prendono il via oggi, poi una pausa di una settimana e quindi ogni mercoledì di luglio, dalle 21.15 alle 23, il parco Vittore Lino Parri, dove a settembre si tiene la Festa di Santa Lucia, diventerà lo spazio di queste serate all’insegna del sano divertimento e della compagnia reciproca.

Il 3 luglio verranno a Barbanella gli operatori del Museo archeologico che metteranno in piedi un laboratorio per imparare a scrivere alla maniera etrusca su lamine di rame. Il 10 luglio sarà la volta della Croce rossa con truccabimbi, il 17 luglio l’associazione "Matto alla prossima" proporrà un torneo di scacchi per tutte le età e partite con una scacchiera gigante. Bandus col suo Ludobus sarà la protagonista del 24 luglio con giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi per comitive. Gran finale mercoledì 31 luglio con una serata di festa nel piazzalone con giochi a squadre per famiglie e ragazzi.