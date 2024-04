Paride Pascucci, doppia mostra

Dopo l’inaugurazione di ieri al "Polo Aldi" di Saturnia, oggi alle 18 nel Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura prende il via la mostra dedicata a Paride Pascucci che resterà aperta fino a domenica 12 maggio, dal giovedì alla domenica. Il biglietto costa 2 euro: sono previste anche delle visite guidate. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0564/488066. A Saturnia, invece, la mostra sarà aperta fino al 3 novembre (ingresso gratuito, per informazioni 0564 601259).

Al Polo Le Clarisse la mostra "Paride Pascucci. Volti e storie della Maremma nelle collezioni grossetane", presenta circa trenta opere che mettono insieme i dipinti delle collezioni pubbliche (Comune di Grosseto e Provincia) con quelli prestati, e in molti casi inediti, da alcuni collezionisti. In occasione dell’inaugurazione sarà inaugurata la nuova biblioteca d’arte di Clarisse intitolata proprio a Pascucci, che custodisce sette opere del pittore mancianese e presenta un grande monitor touch screen funzionale a navigare virtualmente dentro le opere esposte.

A Saturnia, invece, grazie a importanti prestiti da enti pubblici e da privati, la mostra delinea l’intero percorso dell’artista. I dipinti, di dimensioni notevoli, rivelano aspetti crudi, talvolta drammatici, della vita quotidiana nella Maremma a cavallo tra Ottocento e Novecento.