Parco Termale di Terme di Saturnia, Estate di Benessere e Gusto con Maremma Tasting

Non c’è limite all’immaginazione quando si parla di estate e ne è la prova la ricchissima programmazione di eventi e attività pensate per gli ospiti del Parco Termale e del Club di Terme di Saturnia, oasi di 20.000 metri quadri dedicati al benessere, immersa nella natura maremmana, punto di riferimento per chi vive o soggiorna nella zona e cerca il proprio momento di benessere.

Al Parco Termale e al Club si può accedere con varie formule Day Spa per vivere esperienze di totale rigenerazione nelle piscine termali all’aperto, tra idromassaggi, percorsi vascolari e svariate attività. Tanti gli appuntamenti wellness settimanali da provare gratuitamente a partire dalla Cerimonia Argillarium (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), per poi passare alla meditazione (il mercoledì sera), al Beauty Day (il sabato pomeriggio) e terminare con i bagni in notturna del Notturno Club (il venerdì sera fino a mezzanotte). Grande protagonista dell’estate al Parco Termale e al Club di Terme di Saturnia è lo yoga, con sessioni gratuite il martedì, il sabato e la domenica, mentre il giovedì è dedicato allo Yoga Nidra. Fino a domenica ci saranno lezioni quotidiane di avvicinamento al Qi Gong, la disciplina originaria della Cina che prevede l’esecuzione di esercizi fisici associati al controllo del respiro e della mente.

E continua con successo Maremma Tasting, l’iniziativa dedicata al gusto e ai sapori maremmani che porta al Parco Termale di Terme di Saturnia le eccellenze enogastronomiche dei produttori locali: sabato tocca all’azienda agricola Scovaventi, poi il 15 al Caseificio Sociale Manciano, Venerdì 21 alla Cantina 8380, il 28 ai Pescatori di Orbetello assieme a La Maliosa.