Parco naturale della Maremma. Visite speciali e gratuite ai beni storici

Visita speciale oggi al Parco della Maremma per dare avvio alla nuova gestione dei beni storici di San Rabano (nella foto di Federico Santini), le torri costiere e il Granaio Lorenese grazie alla nuova governance decisa dalla Regione per la gestione di beni storici ricadenti entro il perimetro del Parco.

"Un atto strategico prima che amministrativo – dice il presidente Simone Rusci –, che catalizza gli sforzi che i due Enti da tempo fanno per gestire l’importante patrimonio territoriale. Inizia una nuova stagione, che vedrà al varo numerose iniziative di promozione culturale e di divulgazione scientifica e che avrà per protagonisti il Parco, Ente Terre e la Regione Toscana".

Per l’Abbazia di San Rabano è prevista l’apertura alle visite della chiesa, del campanile e della Torre dell’Uccellina, fino ad oggi chiuse. Dalla torre dell’Uccellina, in particolare, è possibile godere di uno dei più spettacolari affacci sull’area protetta. Anche la torre di Collelungo sarà aperta e sarà possibile accedere alla terrazza panoramica. Il Granaio Lorenese sarà destinato ad accogliere gli eventi invernali organizzati dal Parco: musica, teatro, convegni e laboratori.

Un anticipo di queste attività sarà possibile appunto oggi quando saranno aperti gratuitamente e su prenotazione gli itinerari A1 b San Rabano ed A2 Le Torri e sarà possibile, con guida, visitare la chiesa di San Rabano e salire sulla torre di Collelungo.

Il ritrovo, per partecipare alle escursioni, è al Centro Visite di Alberese (via del bersagliere) in tre partenze: alle 9, alle 9.30 e alle 10. Per prenotare scrivere a [email protected] le seguenti informazioni: nome e cognome, numero partecipanti, percorso scelto e orario.