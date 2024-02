Parco eolico, oggi assemblea pubblica per le osservazioni Il Comune di Pitigliano ha tenuto un consiglio comunale straordinario per discutere del progetto del parco eolico proposto da Sorgenia. Oggi si terrà un'assemblea pubblica per spiegare il progetto alla cittadinanza. Il Comune ha lavorato sulle osservazioni e invita i cittadini a presentare le proprie entro sabato. L'assemblea sarà moderata da un giornalista e sono attesi i comitati ambientalisti e il noto scrittore Niccolò Ammaniti.