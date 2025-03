Parco eolico in Maremma, il giallo del progettista. Una srl da 2.500 euro presenta maxi-piano

Grosseto, 9 marzo 2025 – In Toscana stanno piovendo progetti di parchi eolici. Sono 25 in fase di iter amministrativo; di questi, 9 in provincia di Grosseto e 3 sono stati proposti dal Gruppo Visconti srl. Il Gruppo però non si è fermato alla Maremma: dalla srl sono nate una serie di nuove società che al Mase hanno presentato ben dieci progetti per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Progetti faraonici che prevedono pale alte 200 metri, in alcuni casi – fa notare un sindaco maremmano – sono previste anche sul tetto di una casa.

“C’è da ridere se non ci fosse da piangere – commenta Gabriele Fusini, sindaco di Magliano – Questa società ha scritto un progetto e poi lo ha replicato per più territori. Questi parchi eolici sono uno la copia dell’altro, in molti casi non c’è una logica. Penso al mio comune che è stato investito da due progetti di parchi eolici. Ci sono pale previste dove oggi ci sono case e scarpate. Vuol dire che non si conosce il territorio”.

Dietro al Gruppo Visconti srl, nato nel 2024 e con capitale versato di 2.500 euro, c’è Antonio Visconti che insieme alla moglie detiene il 50 percento, entrambi residenti a Castelluccio dei Sauri (Foggia). Da questa società nel tempo ne sono nate altre che hanno il solito obiettivo. Questa storia l’hanno scoperta Francesco Pratesi, il figlio del fondatore del Wwf scomparso giorni fa, gli ambientalisti del Tess (Transizione energetica senza speculazione), Italia Nostra, Amici della Terra e Maremma Viva, che si stanno battendo contro “l’installazione di oltre 100 pale eoliche sui campi e sulle colline della Maremma prospicienti le rinomate aree protette della costa, da Grosseto fino alla Tuscia laziale”.

“Mi è sorto più di un dubbio sulle capacità economiche della Visconti srl– spiega Fusini – solo che io non ho mai incontrato i suoi rappresentanti e nemmeno li ho mai sentiti, quindi non ho mai potuto chiedere informazioni. Confrontandomi però con i sindaci di altri comuni maremmani interessati da progetti di parchi eolici, mi è parso di capire che sia un modus operandi delle società proponenti”.

Fusini che è un sindaco molto concreto e attento: quando gli è piombato sulla scrivania il progetto che prevede pale eoliche tra i filari delle vigne del Morellino e i giardini di importanti agriturismi è andato a fare un po’ di ricerche. “Ricordo che mi informai sulla società che ha presentato un progetto eolico nel comune di Orbetello – conclude – E’ la Wind Apollo, ha capitale sociale di 10mila euro versati al minimo, quindi un quarto e di proprietà di un’altra società omonima, nate entrambe lo stesso giorno. È chiaro che su questi soggetti c’è molto da chiarire”.