E in Maremma nove progetti di parchi eolici

Nove i progetti presentati per un totale di 96 pale eoliche che si vorrebbero innalzare sulle colline della Maremma. E sarebbero stati dieci se uno – quello che si intendeva realizzare in località Montauto, nel comune di Manciano – non fosse stato bocciato per varie incompatibilità riscontrate anche dal ministero. Fra le altre cose, avrebbe messo in crisi l’attività dell’osservatorio che può godere – in quello spazio così particolare – del cielo più buio d’Italia. Condizione ideale per sbirciare le stelle a scopo scientifico.

Ma gli altri nove? Incombono – dice chi li contesta – come avvoltoi. In mezzo a tante incertezze, almeno una cosa sicura c’è: nessuno li vuole. Cittadini, imprenditori, sindaci e ambientalisti sono sulle barricate e "sparano" nella stessa direzione. Cioè contro questi progetti ritenuti sproporzionati, invasivi e di nessun beneficio per la popolazione.

Non a caso il fronte non è incrinato neanche dalla politica: contro il parco eolico di Scansano, tanto per fare un esempio, si sono scagliati sindaci di centrodestra e di centrosinistra. E c’è anche chi si è spinto oltre, come l’ex sindaco di Magliano e il consigliere regionale Andrea Ulmi (centrodestra) che dopo aver sparato ad alzo zero sul progetto hanno pure messo sul tavolo una proposta che, se dovesse prendere campo, metterebbe la parola fine ad ogni tentativo di piantare pale qua e là: le colline scansanesi – dicono – sono così intonse e pregiate che dovrebbero essere dichiarate patriomonio dell’Unesco.

Luca Mantiglioni