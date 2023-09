Parchi pubblici di Orbetello: interventi di manutenzione straordinari

Intervento straordinario di pulizia dei giardini pubblici di Orbetello.

E’ stato attivato in questi giorni il servizio opzionale di pulizia delle aree verdi e giardini chiusi di Orbetello, adiacenti Piazza Cortesini, per gli ultimi mesi dell’anno 2023. Lo ha deciso, con voto unanime, la giunta comunale, presieduta dal sindaco Andrea Casamenti, nel corso della sua ultima seduta. L’amministrazione è molto sensibile all’ambiente naturale circostante al Paese, che vede come risorsa ed opportunità economica, occupazionale e di crescita di tutto il territorio. I giardini chiusi adiacenti a piazza Cortesini ad Orbetello risultano interessati da un notevole afflusso di persone nel periodo estivo ed in tutti i fine settimana e pertanto vi è una notevole quantità di rifiuti abbandonati da persone poco rispettose dalla natura. La giunta municipale ha concordato sulla necessità urgente di provvedere al ripristino della situazione di decoro urbano ed igiene ambientale. Espletate tutte le procedure, secondo le norme vigenti la giunta ha deciso di fronteggiare le straordinarie esigenze di pulizia aree verdi e giardini chiusi, mediante l’attivazione dello specifico servizio opzionale alle condizioni e modalità di quanto concordato con la Sei Toscana. Atto immediatamente esecutivo, con intervento previsto in tempi rapidi ed una spesa che si aggira, per questo "scampolo" del 2023 sui 3500 euro.

Michele Casalini