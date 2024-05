Parcheggio coperto, "scritte indecorose"

Bella la scalinata che collega la via di Circonvallazione con la Piazza della Resistenza, bella la cerimonia inaugurale con i ragazzini delle scuole a tagliare il nastro bello tutto ma arriva il "neo" con una segnalazione da parte dei pensionati che frequentano il vicino giardino pubblico.

"Hanno speso un sacco di soldi per questo lavoro, che peraltro è importante e di cui apprezziamo il valore – afferma il gruppo di pensionati – ma almeno potevano dare una ripulitina al parcheggio sotterraneo parallelo alla scalinata".

E in effetti quel parcheggio, molto frequentato, sia di giorno che di notte a quanto è dato vedere, in passato anche oggetto di un raid con i serbatoi delle vetture bucati da vandali a caccia di carburante, si presenta con scritte poco invitanti e decisamente poco consoni al luogo.

"Se è vero che vogliono mettere tante telecamere lungo il paese – proseguono i residenti – e allora la prima di queste venga installata là sotto per vedere anche chi imbratta oppure come accade spesso, sbatte su altre vetture senza lasciare indicazioni per il ripristino dei danni".

Raccogliamo questa denuncia anche attraverso le immagini, che testimoniano uno spettacolo tutt’altro che decoroso.

Roberto Pieralli