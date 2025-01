Panettoni e pandori sospesi. La Proloco aiuta la Caritas

Un altro significativo gesto di solidarietà da parte della Proloco di Grosseto che, in collaborazione con il Panificio Galletti e Semar, ha raccolto 200 pandori e panettoni sospesi.

L’iniziativa, lanciata durante il periodo natalizio, ha permesso a chiunque lo desiderasse di acquistare un dolce da destinare a chi è in difficoltà.

I dolci raccolti sono stati poi consegnati alla Caritas diocesana, che li ha utilizzati in parte per la mensa dei poveri e in parte distribuiti all’emporio solidale e al carcere della città.

"Sono molto soddisfatto e infinitamente grato alla comunità grossetana per la risposta che è stata data a questa nostra iniziativa solidale – dice Andrea Bramerini, presidente della Proloco cittadina –. Anche quest’anno abbiamo avuto una straordinaria conferma della sensibilità dei nostri concittadini e dell’attenzione che sanno riservare nei confronti delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di disagio. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa".