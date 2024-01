"Nel posto giusto". Panariello e Incontrada gireranno nel Golfo

Follonica (Grosseto), 10 gennaio 2024 – Follonica è "Nel posto giusto": il nuovo cortometraggio diretto da Siddhartha Prestinari, con protagonisti Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada, sarà girato nei prossimi giorni nella città del Golfo. La trama è ancora segreta ma le date e i luoghi sono noti: le riprese si svolgeranno a Follonica tra lunedì 22 e giovedì all’interno dell’Ilva, a Senzuno e nella zona del lungomare, tra piazza Guerrazzi e piazza XXV Aprile.

Attrice, regista e figlia d’arte (madre mimo, coreografa e regista; padre produttore, regista e sceneggiatore), Siddhartha Prestinari, conosciuta a Follonica per essere stata sul palco del Teatro Fonderia Leopolda come attrice di teatro, dirigerà Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada in un corto patrocinato e sostenuto dal Comune di Follonica. "Abbiamo sposato con piacere questo progetto che permette ancora una volta alla nostra città di mostrarsi al meglio e che coinvolge, in qualità di protagonisti, due personaggi del mondo dello spettacolo conosciuti e amati a livello nazionale, come Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada – commenta il sindaco Andrea Benini – La regista Prestinari ci ha presentato un prodotto artistico interamente girato all’interno delle fonderie dell’Ilva di Follonica e del territorio comunale e siamo molto curiosi di vederne il risultato finale".

"Follonica ha appena concluso l’anno del centenario e abbiamo ancora fresco nella memoria il lavoro svolto dal regista Francesco Falaschi con il film “La fabbrica delle storie”, girato a Follonica – commenta l’assessora alle politiche culturali Barbara Catalani –. Vedere la storia della nostra città sul grande schermo è stata un’emozione. E avere adesso l’opportunità di tornare protagonisti di un cortometraggio girato da Siddhartha Prestinari con due attori di fama nazionale come Panariello e Incontrada ci fa molto piacere, seguiamo con grande curiosità la realizzazione di questo corto". Siddhartha Prestinari non è un volto nuovo a Follonica: nel 2020 al Teatro Fonderia Leopolda ha portato “Vissi Per Maria”, dove interpretava Maria Callas, e, andando a ritroso, la città del Golfo l’ha vista sul palcoscenico nel 2020 al fianco di Vanessa Incontrada con "Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?" e nel 2016 con “Mi piace perché sei così”. Nel 2016 Prestinari ha portato a Follonica lo spettacolo "Sirene Confuse".