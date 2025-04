Pallacanestro Grosseto in trasferta nel Chianti per migliorare la classifica playoff

BASKET

Trasfert nel Chianti per la Palla

canestro Grosseto che vuol finire in crescendo il proprio campionato, già sopra le righe. Dopo aver conquistato la certezza di disputare i playoff di Divisione 2 la Pallacanestro Grosseto ora è chiamata a migliorare la propria classifica per avere una miglior griglia per gli spareggi. E per farlo, oggi alle 18 farà visita al Chianti Basket nel tentativo di tornare a Grosseto con punti pesanti. Siamo a due giornate dalla fine della stagione regolare e si tratta dell’ultimo sforzo prima dei playoff. Nell’ultimo turno i biancorossi di Manganelli e Terrosi hanno battuto il Libero Basket Siena nello scontro diretto per i piani alti agganciandolo in classifica e meritandosi l’accesso ai playoff. Ora ci sono ancora 4 punti a disposizione per avere una miglior classifica per la post season. Chianti non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo fuori dai playoff da tempo ed essendo anche salvo da mesi. Nel turno scorso la Pallacanestro Grosseto ha giocato una partita importante disputando un ultimo quarto concentrato, dove poi si è decisa la partita, per i ragazzi di Manganelli-Terrosi vogliosi di prendersi l’intera posta in palio, e grazie al recupero di diversi palloni in fase difensiva e alle triple di Zucchini-Casanova erano riusciti a vincere. A dimostrazione di come la volontà di vincere e il desiderio di raggiungere il risultato porta questo gruppo ad affrontare la seconda fase del campionato con determinazione e grinta. La classifica: Florence Basket 40, Libero Basket Siena 36, Pallacanestro Grosseto 36, Scandicci 34, Le Patrie Etrusca Basket 30, Datavpoce srl Sancat 28, Cus Siena 22, Chianti Basket 2002 22, Baloncesto Bk Firenze 20, Dlf Firenze Basket 20, Gruppo Crosa Service Follonica 18, Freccia Azzurra Basket 18, Argentario Basket 8, Affrico 2.