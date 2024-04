Le tradizioni da promuovere. Il Palio marinaro trova nuovi spazi: dirette e servizi su Lifebox

Monte Argentario (Grosseto), 4 aprile 2024 – Il Palio in diretta tutto l’anno. L’attenzione mediatica nei confronti del Palio Marinaro dell’Argentario non sarà più limitata alle feste di primavera e di agosto, ma coprirà tutto l’arco dell’anno. Questo grazie alla collaborazione da poco ufficializzata tra l’Ente Palio, l’amministrazione comunale rappresentata dal delegato Giovanni Loffredo e Lifebox Streaming, sempre presente con le sue dirette nei momenti salienti della vita dell’Argentario. Già lo scorso anno Lifebox ha realizzato una serie di dirette sul Palio, ma da quest’anno il rapporto tra le due parti sarà ben più strutturato.

"Siamo molto contenti di aver ufficializzato un serio progetto di collaborazione con l’Ente Palio e i Rioni – esordisce Viola Capitani, presidente dell’associazione Lifebox Streaming – che permetterà di entrare in modo capillare nel meraviglioso mondo della regata di Ferragosto".

Nel 2023 è stata inaugurata la rubrica "10 palate", una serie di dirette che hanno collezionato ben 70.000 visualizzazioni. Ma da quest’anno si andrà oltre. "Oltre alle dirette in occasione degli eventi – prosegue Viola Capitani – ne faremo molte altre che si estenderanno per tutto l’anno, perché l’obiettivo comune è quello di far conoscere in tutte le sue sfaccettature ciò che ruota attorno al Palio e, di conseguenza, al suo territorio e alla sua gente. Faremo vedere dettagli che in pochissimi conoscono per far crescere l’interesse e l’attenzione, come è giusto che sia".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Arturo Cerulli, soddisfatto di questa rafforzata collaborazione. "Qualsiasi modo per promuovere il Palio e l’Argentario – sottolinea Cerulli – è ben accolto da questa amministrazione. Conosciamo l’entusiasmo e la professionalità di tutti i soggetti interessati al progetto e dunque non possiamo che essere ottimisti".

Tra le molte novità ancora da svelare, la presenza dello staff di Lifebox, in primis l’intervistatore, giornalista pubblicista Alessandro Roncolini, all’interno della diretta televisiva che, come da molti anni, porterà in tutto il mondo il clima del Palio e la regata su diverse reti anche satellitari e in streaming. Palio Marinaro, dunque, senza più confini di spazio e di tempo affinché diventi la manifestazione principe e non solo dell’Argentario.