Palio di settembre. Il "cencio" lo realizzerà. Cecilia Rigacci

Anche se mancano circa due mesi già si respira aria di palio. Il Magistrato delle Contrade, presieduto dalla sindaca Cinzia Pieraccini, ha esaminato i bozzetti ricevuti ed ha assegnato la realizzazione del cencio alla pittrice senese Cecilia Rigacci (nella foto), che vanta, tra le sue varie opere, anche il dipinto del Palio di Siena dell’agosto 2013. La Consulta delle Contrade, invece, ha scelto l’associazione che si occuperà di far realizzare il Baccile, il premio assegnato alla contrada che si distingue per la miglior interpretazione del corteo storico: dopo l’Avis nel 2023, quest’anno sarà offerto dal Rotary club Monte Amiata. Cecilia Rigacci, senese, 62 anni, si è formata nelle "botteghe d’arte" accanto a maestri del ‘900 come Enzo Cesarini; così come l’attività di orafa in gioiellerie della città. In passato tra i suoi lavori ci sono il Palio di Piancastagnaio (2009 e 2017), il Palio di Siena (agosto 2013), palio di Casole d’Elsa (2017).