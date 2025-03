Ospedali di comunità e Cot diventano laboratori

GROSSETOCase di comunità, ospedali di comunità e Cot toscani diventano veri laboratori di partecipazione: laboratori in cui i dirigenti delle aziende e i professionisti, assieme ai sindacati dei pensionati e ai comitati di partecipazione, lavoreranno per monitorare l’impatto concreto la nuova sanità territoriale, con gli occhi dei pazienti, e per migliorare e correggere eventualmente, se necessario, questi modelli. In provincia di Grosseto le strutture coinvolte in questo percorso sono l’ospedale di comunità di Grosseto e la Cot (centrale operativa territoriale) di Castel del Piano, a livello regionale sono 36. Prima del termine fissato per la conclusione ed il collaudo di case e ospedali di comunità che affiancheranno le Cot, prende il via un percorso di sperimentazione dei servizi di prossimità condiviso con i sindacati dei pensionati. "Vogliamo accelerare sui servizi di prossimità che caratterizzeranno la nuova assistenza sanitaria diffusa sul territorio – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Siamo in grado di farlo e la collaborazione con il sindacato dei pensionati sarà un’occasione utile anche a testare ed aggiustare eventualmente in corso d’opera il nuovo modello di servizi che stiamo costruendo". "Un lavoro – spiega Simone Bezzini, assessore regionale al diritto alla salute - che sarà fatto sul campo, prendendo per mano coloro che hanno bisogno di una relazione ripetuta con il sistema sanitario, e che servirà a trasmettere la direzione che abbiamo intrapreso". A giugno si tireranno le prime somme.