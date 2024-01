Ospedale "San Giovanni di Dio". Pronto soccorso, c’è il direttore. Responsabile sarà Pisanelli

Il nuovo direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello è Paolo Pisanelli, nominato ieri dal direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso. L’incarico, di durata quinquennale, è stato conferito a seguito di selezione pubblica.

Il dottor Pisanelli, già sostituto direttore del Pronto soccorso di Orbetello dall’1 settembre 2022, è dipendente dell’allora Asl9 e poi dell’Azienda Asl Toscana Sud Est dal 2006 e ha svolto la sua attività prevalentemente al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università "Federico II" di Napoli, ha ottenuto la specializzazione in Geriatria nella stessa facoltà. Ha all’attivo un diploma di Formazione in simulazione medica conseguito negli Sttai Uniti, a Boston, ed è responsabile della formazione in simulazione per l’area grossetana.

"La sua lunga esperienza lavorativa nell’ambito dell’Emergenza-urgenza – dicono dalla direzione della Asl –, gli conferisce una professionalità altamente qualificata per il ruolo che va a ricoprire".

"La nomina del dottor Pisanelli rappresenta la naturale prosecuzione del suo impegno, già assunto come facente funzione, in un settore cruciale come quello dell’emergenza-urgenza che sappiamo essere tra quelli più colpiti dalla carenza di personale – commenta il direttore generale D’Urso –. Il dottor Pisanelli conosce perfettamente il settore e il contesto professionale di riferimento, e questo, unitamente alla volontà costante dell’Azienda di valorizzare gli ospedali di prossimità, è garanzia di continuità e di risposte di salute efficaci per le esigenze della cittadinanza".

"Sono felice di assumere l’incarico di direttore della struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’Urgenza di Orbetello – dichiara il dottor Pisanelli –. Ringrazio il direttore generale D’Urso per la fiducia accordatami e il direttore del mio dipartimento, il dottor Mauro Breggia, che mi ha permesso di formarmi ad alto livello. Raccolgo con passione la grande sfida di tenere insieme l’alta qualità dell’assistenza con la realizzazione del personale, garantendo al contempo sicurezza e soddisfazione per l’utenza".