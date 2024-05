Ormeggi a Santa Liberata e Talamone. Pubblicata la graduatoria posti barca

Pubblicata la graduatoria dei posti barca assegnati agli ormeggi sociali di Santa Liberata e Talamone: 329 i posti disponibili in totale che soddisfano la richiesta di tutti i cittadini residenti, di alcuni non residenti e di tutti i cittadini provenienti da Monte Argentario. Per quanto concerne il punto di ormeggio da Santa Liberata, per le categorie A, residenti, e B, residenti in altri comuni proprietari di immobili a uso abitativo nel comune di Orbetello, le domande conformi complessivamente presentate sono risultate 202, rispetto ai 194 posti barca disponibili. Sono 8, pertanto, le istanze (tutte di categoria B) rimaste escluse dall’assegnazione dei posti barca, che andranno a formare la graduatoria di riserva, alla quale si attingerà in caso di rinunce o di mancato pagamento da parte deigli assegnatari. Due sono le domande pervenute oltre i termini previsti. Sette domande sono pervenute per la categoria C (residenti a Monte Argentario), di cui una presentata oltre i termini, che è stata comunque stata ammessa per disponibilità di posti, considerato che il numero massimo è 10. Relativamente all’ormeggio sociale nel canale allacciante di Talamone, le domande conformi presentate sono state 112, inferiori ai 135 posti barca disponibili, pertanto sono state accettate anche le 9 istanze pervenute oltre il termine fissato. Le 12 richieste pervenute per la categoria B, residenti nel resto del comune di Orbetello, e le 32 di categoria C, residenti in altri comuni proprietari di immobili a uso abitativo nel comune di Orbetello, erano in eccedenza rispetto al limite stabilito (rispettivamente di 5 e 10 posti), sono state soddisfatte assegnando i posti rimasti disponibili nelle altre categorie. Una domanda pervenuta oltre i termini è stata esclusa in quanto non conforme ai requisiti richiesti. Risultano ancora complessivamente disponibili 14 posti barca, derivanti dalla mancata assegnazione nelle categorie D, residenti nella provincia di Grosseto, ed E, residenti in tutte le altre provincie. Saranno, pertanto, accettate, fino ad esaurimento dello stesso numero di posti, le ulteriori istanze che dovessero pervenire successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, seguendo l’ordine progressivo di protocollo.