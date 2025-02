Ormeggi a Porto Ercole, avanti. L’amministrazione non si ferma: "Vogliamo averli in concessione"

MONTE ARGENTARIOIl Comune va avanti e conferma di voler prendere in concessione il porto di Porto Ercole. Tema principale del consiglio comunale di ieri era l’attuazione dell’articolo 23 comma 1 lettera A delle Nta del piano regolatore portuale di Porto Ercole. Ovvero la concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario, con la presa d’atto e conferma del deliberato. La stagione 2025, come anticipato da La Nazione nelle scorse settimane, andrà comunque avanti come la precedente, ma la strada dell’ente argentarino è tracciata, nonostante i ricorsi al Tar dei pontilisti. "È un atto che ribadisce che come Comune vogliamo gestire il porto di Porto Ercole – ha spiegato il sindaco Arturo Cerulli – Siamo pronti ad andare avanti. Sapevamo che avremmo avuto delle spese legali, il Comune non può agire senza rivolgersi agli avvocati. La nostra tesi è che il Comune deve essere protagonista del porto di Porto Ercole e di tutto il territorio. Se qualcuno si oppone non ci possiamo fare nulla, noi non ce l’abbiamo con i pontilisti e non vogliamo fare guerra a nessuno. Gestire il porto porterà dei grossi benefici al Comune stesso. Abbiamo l’opportunità di cambiare e dobbiamo farlo, costi quel che costi". "Sono d’accordo che il Comune debba avere una parte importante – ha detto il consigliere di opposizione Walter Capitani – Non sono contro i pontilisti, ma devono capire che il mondo va avanti. Il mio voto è di astensione". "La legge 145 del 2018 – ha sottolineato Marco Nieto di Per l’Argentario – dice che la durata delle concessione deve essere di massimo 20 anni, dando delle eccezioni. Ma non c’è nessun atto che autorizzi questa eccezione. Si poteva chiedere un parere di legittimità all’Avvocatura di Stato. Il fine è giusto, ma è come viene messa la cosa che non va bene, quindi ci asteniamo". "Io sono sempre dalla parte del territorio – ha detto Priscilla Schiano – quindi l’idea di avere dei vantaggi ci sta. Ma vorremmo sapere quanto ci costerà tutto questo. Ci sembra un atto giusto, ma vorremmo avere maggiori informazioni. Quindi il mio voto è di astensione". Scaramucce durante il consiglio tra la maggioranza e il capogruppo del gruppo di minoranza per l’Argentario Marco Nieto, mentre sono stati approvati in assise i punti relativi alle modifiche al regolamento degli ormeggi comunali, il piano di protezione civile, il piano antincendi boschivi del Comune di Monte Argentario e l’accettazione della cessione a titolo gratuito di un terreno situato a Porto Ercole in via Arcidosso.

Andrea Capitani