Orientamento. Idee di futuro per gli studenti

Gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Zuccarelli di Sorano hanno partecipato all’evento "Tante idee di futuro", giornata dedicata all’orientamento degli alunni che stanno per concludere il loro percorso di studio alla scuola superiore.

Nell’auditorium di Banca Tema di Pitigliano gli studenti hanno assistito a numerosi interventi volti ad offrire una panoramica ampia sulle possibilità post-diploma, sia per quel che riguarda il prosieguo degli studi all’università e gli Its, sia per quel che riguarda le opportunità di carriera nelle aziende del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Isis "Zuccarelli" "per favorire – si spiega dalla scuola – azioni concrete al fine di aiutare i ragazzi a costruire un proprio progetto di vita e professionale, in accordo con la normativa sull’orientamento scolastico".

I 122 studenti hanno potuto ascoltare le testimonianze di laureandi o laureati, alcuni già inseriti nel mondo del lavoro, che hanno raccontato la loro esperienza, i loro dubbi dopo il conseguimento del diploma e i loro ripensamenti. Il momento della scelta post-diploma è, infatti, una fase critica per i neodiplomati ed è compito della scuola favorire decisioni consapevoli. È emerso in particolare il tema del cambiamento: scegliere è difficile e a volte si intraprendono percorsi che non rispecchiano appieno le iniziali aspettative, ma è sempre possibile aggiustare il tiro, trovare la propria strada. Il cambiamento – come è emerso dagli interventi dei relatori, intervenuti in presenza o a distanza – può essere positivo: molti tra i partecipanti all’evento erano ex studenti dell’Istituto che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione dell’iniziativa sottolineando il fatto che intraprendere percorsi diversi rispetto alla scuola frequentata, magari perseguendo aspirazioni e sogni che erano stati accantonati nella scelta della scuola superiore, ha portato a brillanti risultati accademici o professionali anche grazie all’esperienza, alle conoscenze e alle relazioni sociali maturate nel corso del quinquennio di studi nell’Isis "Zuccarelli".