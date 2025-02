Orientamento al lavoro nel Golfo. Apre lo sportello Formimpresa

FOLLONICAAl via anche a Follonica i nuovi servizi di orientamento al lavoro di Formimpresa e Confartigianato Imprese Grosseto. Una realtà che sta diventando sempre più consolidata in provincia di Grosseto e offre importanti e concreti risultati alle persone che ricercano una collocazione lavorativa adeguata. Nel capoluogo, dove il servizio è attivo dal febbraio 2023, in due anni già 340 cittadini si sono affidati a Formimpresa e il 50% ha ottenuto contratti brevi o stagionali, mentre 32 persone hanno firmato contratti superiori ai sei mesi. Il Comune di Follonica si è così inserito nel sistema organizzativo già da alcuni mesi e ha registrato da subito un’ottima risposta da parte dei cittadini. Dal suo avvio, nell’ottobre 2024, ben 74 utenti si sono rivolti all’agenzia per il lavoro di Formimpresa, con i primi risultati tangibili: sei contratti a tempo determinato, uno a tempo indeterminato e ventitré persone in attesa di contratti stagionali. Presentato quindi alla stampa il nuovo sportello. "In Comune – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani, l’assessore al Sociale Eleonora Goti e l’assessore alle Attività produttive Stefano Boscaglia – riceviamo ogni settimana decine di cittadini che hanno bisogno di casa e lavoro. Cerchiamo di dare risposte concrete, ma l’ente in questo ha bisogno di preziosi partner, come lo è in questo caso Confartigianato. Siamo convinti che si possa fare un ottimo lavoro anche a Follonica. Si apre quindi un percorso di collaborazione per il bene della comunità, dei cittadini, di chi cerca lavoro, ma anche delle aziende, che potranno trovare le professionalità di cui hanno bisogno". "Il nostro obiettivo – sottolinea Cristina Frascati, direttrice di Formimpresa – è fornire un supporto concreto e qualificato a chi cerca lavoro, mettendo in campo la nostra esperienza e la rete di imprese artigiane, commerciali e dei servizi. L’agenzia opera in convenzione con il Centro per l’impiego". "Uno dei vantaggi del nostro servizio – aggiunge Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato – è la possibilità di entrare in contatto diretto con un network di oltre 2.000 imprese associate". Per info: sportello di Formimpresa in via dell’Artigianato 757 o 056642346 (Carla Moscatelli).