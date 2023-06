Ordinanza balneare Ecco le regole

Firmata dal Comune l’ordinanza balneare 2023. Permette di aprire le strutture balneari entro il 15 giugno, con le chiusure non prima del 15 settembre. Nell’ordinanza sono specificati norme e divieti che andranno osservati sugli arenili che fanno parte del territorio argentarino. Tra i divieti previsti sulle spiagge, è vietato alare e varare unità nautiche ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia, lasciare veicoli in sosta, lasciare ombrelloni, sedie a sdraio e tende oltre il tramonto sulle spiagge libere, oltre a campeggiare. Per tutta la durata della stagione non sarà possibile far permanere animali dal 1° giugno al 30 settembre dalle 7 alle 21, ad eccezione degli arenili dove consentito. Sul territorio comunale, le spiagge dove è consentito introdurre cani e altri animali saranno quelle specificamente delineate e si trovano sulla Feniglia e alla Soda, come da planimetria disponibile sul sito dell’ente.