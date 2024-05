Orbetello, recuperata sulla spiaggia una tartaruga palustre americana

Orbetello (Grosseto), 16 maggio 2024 – Recuperato un esemplare di tartaruga palustre americana sulla spiaggia della Feniglia, nel grossetano. L’esemplare, una femmina adulta del peso di 1,700 chili e larga una ventina di centimetri, molto probabilmente era tenuta irregolarmente da qualcuno ed è stata poi abbandonata. E’ stata però notata da un cittadino, che aveva segnalato l’insolita presenza. Di qui l’intervento dei carabinieri del nucleo forestale di Orbetello (Grosseto), che hanno recuperato l’esemplare, il cui nome scientifico è 'Trachemys Scripta Scripta'.

Sono in corso indagini al fine di risalire agli autori del fatto. Intanto i militari, che durante le fasi di recupero dell'animale hanno utilizzato tutte le cautele del caso per maneggiare in sicurezza la tartaruga, stanno svolgendo tutte le procedure per il suo affidamento al centro di recupero animali sequestrati del reparto carabinieri per la biodiversità di Fogliano (Latina). La tartaruga palustre americana è infatti inclusa nelle specie esotiche invasive.

Curiosità: è una delle tartarughe d'acqua dolce più popolari come animale da compagnia, ma richiede cure specifiche e un ambiente adeguato. È diventata una specie invasiva in molte parti del mondo proprio a causa del commercio di animali da compagnia.