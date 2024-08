‘Orbetello Piano Festival’ al Forte delle Saline. Zajac si esibisce ai "Concerti alla Torre"

Nuovo appuntamento con "Orbetello Piano Festival", la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino a domenica, porterà la grande musica in alcuni luoghi fra i più insoliti e affascinanti della laguna Toscana. Per la serie "I concerti alla Torre", oggi alle 21.30, il Forte delle Saline di Albinia ospita il pianoforte di Tomasz Zajac con un programma che prevede l’esecuzione di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin.

Tomasz Zajac è uno dei pianisti polacchi più importanti della sua generazione. Oltre che in Polonia si è esibito in Iran, Giappone e vari paesi europei come Germania, Austria, Francia, Norvegia, Bielorussia, Repubblica Ceca tenendo concerti in sale prestigiose. Vincitore di numerosi concorsi pianistici internazionali, Tomasz ha preso parte a una serie di masterclass tenute da molti importanti professori di pianoforte: Lilya Zilberstein, Ewa Pobłocka, Elżbieta Tarnawska, Andrzej Tatarski, Dina Yoffe, Phillip Giusiano, Tamás Ungar, Andrzej Jasiński, Tobias Koch, Uta Weyand, Ronan O’Hora, William Fong, Vincenzo Balzani. Per i suoi successi artistici gli sono state assegnate numerose borse di studio da numerose organizzazioni tra cui il Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia, il Rotary-Gdynia Club, la Fondazione Energa.

"Orbetello Piano Festival" prosegue domani alle 21.30 quando si rinnova l’appuntamento che nasce dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein. Gran finale domenica alle 21.30 con il pianoforte di Sergey Belyavsky.