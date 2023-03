Ora Marina si rifà il look Nuovo manto in due strade

Iniziano i lavori di ripristino del manto stradale di Marina di Grosseto, che da tempo presenta in diverse strade grossi sprofondamenti causati dalle radici degli alberi. L’intervento iniziato per circa 600mila è su via Montecristo in cui, oltre al rifacimento del manto stradale verranno compiuti anche lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Sono previsti diversi interventi di manutenzione nella località marittima in vista di una stagione estiva all’altezza delle aspettative, permettendo di mettere a nuovo, oltre a questo ingresso della località, anche quello principale di via Grossetana ed altre strade problematiche. Terminata invece la maxi manutenzione di via di Tombolo sempre a Marina di Grosseto. L’intervento – iniziato lo scorso anno per un valore complessivo di 240 mila euro – ha interessato circa 900 metri lineari su cui sono stati effettuati lavori di fresatura e di asfaltatura del manto stradale, che presentava grossi sprofondamenti causati dalle radici degli alberi presenti sui lati della carreggiata. Le fresatrici sono intervenute sugli ultimi 100 metri della via concludendo il lavoro. Inoltre nella stessa giornata, la società comunale Sistema si è fatta carico della messa a dimora di numerose alberature lungo via dell’Elba e farà altrettanto in via Petrarca, nella zona di "Shangai". "La sicurezza stradale e il decoro urbano sono da sempre una priorità della nostra Amministrazione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – Quello di via di Tombolo è stato un intervento importante".