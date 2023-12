"Ora basta con gli inutili allarmismi"

"Bisogna smetterla di generare questo continuo allarmismo ingiustificato sul Sant’Andrea". Inizia così la replica del sindaco Marcello Giuntini (nella foto) sull’ortopedia di Massa. "E’ un allarmismo che serve solo per alimentare un clima di insicurezza e malcontento, privo di un reale fondamento. Vorrei rassicurare per prima cosa i cittadini spiegando che non è vero che il Comune rimane in silenzio di fronte al rischio di chiusura dell’attività di chirurgia ortopedica, semplicemente perché tale rischio non c’è. Siamo a conoscenza da diverso tempo delle dimissioni di un ortopedico e quando c’è arrivata la notizia del pensionamento del primario, ci siamo subito attivati, ricevendo dalla Asl garanzie. Fare politica sulla pelle dei cittadini ricorrendo al catastrofismo provoca l’unico effetto di danneggiare l’immagine dell’ospedale. Il Comune opera in un rapporto costante con la Asl. C’è chi invece è alla continua ricerca di un palcoscenico per attrarre un po’ di attenzione".