"Opposizione privata dei poteri" "Ma cercate solo visibilità?"

Importante anche l’intervento del Segretario generale. "Ringrazio dell’opportunità – spiega – Io sono un garante della legalità. Non mi sono mai comportato in maniera scorretta o in malafede. Quando arriva una mozione, il presidente del consiglio deve fare delle valutazioni, coinvolgendo sia il sindaco che il sottoscritto. Per me, la mozione dell’opposizione, per come è posta, è inammissibile. Se fosse stata posta in maniera diversa, avrei dato un parere positivo. I capigruppo firmatari avrebbero dovuto chiamarmi, così insieme ne avremmo discusso e magari trovato anche una soluzione. Ero disposto a cambiare dei dettagli della mozione e renderla ammissibile. Ed era possibile farlo". "I consiglieri comunali – spiegano i capigruppo di opposizione – hanno il diritto e il dovere di esercitare il proprio controllo. Anche se questo dovesse andare contro le opinioni e le scelte della Giunta. Non può passare un precedente del genere dove il presidente del consiglio ha deciso se i consiglieri potessero o meno svolgere le proprie funzioni. La mozione della maggioranza è un atto di violenza istituzionale. Si nega il diritto opposizione. Un atto molto grave. Ecco perché abbiamo voluto questa commissione, perché una cosa simile non succeda più. Magari ne faremo un’altra dopo il parere della Prefettura". "Ad oggi non abbiamo risposto alla prefetta – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Ed è stato inopportuno che la lettera a me diretta sia stata resa pubblica. In questa commissione, ho sentito parole pesanti. Si sta parlando solo di via Almirante e non del progetto complessivo, che mira a unificare e non a dividere. Berlinguer e Almirante erano amici. Ho fiducia in Turbanti che ha emanato un provvedimento che condivido. Anche per me è inammissibile perché deriva da una decisione presa da una delibera consiliare del 2018. L’opposizione cosa vuole? Riparlare della questione nel merito o vuole solo un palcoscenico?".