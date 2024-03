Operai e contadini in Maremma. Il libro che ne ripercorre la storia

Oggi alle 11 nella Galleria Pascucci, in piazza Valeri, sarà presentato il libro "Passi in avanti – Il movimento operaio e contadino in Maremma, 1900-1960". Il volume, edito da Innocenti Editore di Grosseto, scritto da Pier Vittori Marzocchi, è un lungo percorso di ricerca compiuto dall’autore in tanti anni di studio, che testimonia una profonda passione, animata soprattutto dall’obiettivo di far conoscere un patrimonio storico, culturale ed umano di una regione la Toscana e un territorio la Maremma, così ricco di storia e di partecipazione politica e civile. Queste pagine di storia politica e sociale sulla Maremma ripercorrono alcuni fra i decenni più significativi delle vicende del nostro Paese: dalla nascita dei grandi partiti di massa, che tanto influì sulla vita del Regno d’Italia, alla drammatica esperienza del regime fascista fino alla nascita della Repubblica. Il volume fa parte del progetto "Memoria della Maremma", che comprende inoltre dei quaderni (300 documenti dell’epoca), un video sulla strage di Ribolla del 1954 e la mostra "Pagine di Storia – Società in Maremma e politica in Maremma 1900-1960", che si compone di oltre 150 documenti. La mostra sarà aperta da oggi a mercoledì 27 con orario 17-19, sempre nella Galleria Pascucci.