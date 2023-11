Oncologia veterinaria, convegno al Cemivet

Un convegno di aggiornamento in materia di oncologia e gastroenterologia veterinaria, in particolar modo sul cane di razza pastore tedesco. Un appuntamento di grande spessore ospitato nel centro di eccellenza cinofilo dell’Esercito italiano, il Cemivet.

I lavori sono stati aperti dal comandante del centro, il colonnello Salvatore Santone, e poi la parola è passata a due relatori di valore internazionale, ovvero Paolo Emidio Crisi (autore di oltre 50 contributi scientifici sulla medicina interna degli animali da compagnia su riviste scientifiche internazionali e congressi nazionali ed internazionali) e Valentina Rinaldi (fondatrice del reparto di oncologia medica veterinaria nell’ospedale Veterinario di Zola Predosa, in provincia di Bologna). Entrambi sono ricercatori nella facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo che da anni, attraverso l’ospedale veterinario, porta avanti studi e ricerche con i maggiori centri internazionali, fra i quali il Cnr di Bologna e la Texas A&M University.

L’obiettivo era quello di fornire ai partecipanti (sia gli ufficiali veterinari dell’Esercito e della altre Forze armate, ma anche veterinari civili, compresi quelli in servizio alla Asl e all’Izs) un quadro molto approfondito delle ultime scoperte scientifiche nel campo dell’oncologia e della gastroenterologia veterinaria, dal sospetto alla gestione terapeutica del caso clinico. Il convegno, inoltre, è valso come corso di aggiornamento professionale.

Il Centro militare veterinario si conferma quindi anche come promotore di formazione specialistica, ruolo che ben si pone all’interno delle sue ampie e qualificate funzioni. Quale ente esecutivo del Reparto veterinaria del Comando Sanità, insomma, è propulsore anche di aggiornamento specialistico e di ricerca scientifica in questo settore. Le competenze e le professionalità sviluppate e presenti all’interno del Cemivet restano un punto di riferimento di primissimo piano e eventi come quello di ieri confermano quale importanza possano offrire anche nel settore civile.

Luca Mantiglioni