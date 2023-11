Omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli

Oggi alle 19, al Cinema Stella, viene presentato il documentario "Le mie poesie non cambieranno il mondo" ed è un omaggio a Patrizia Cavalli (nella foto), una delle più importanti autrici contemporanee di poesia. Realizzato da Annalena Benini, attuale direttrice del Salone del Libro, e dallo scrittore-sceneggiatore Francesco Piccolo, il documentario, viene presentato nell’ambito della rassegna Fuori orario (ingresso 5 euro), in collaborazione con l’associazione Portavoce e con l’introduzione di David La Mantia. Un ritratto intimo, ironico e libero di Patrizia Cavalli. La poeta amata da Elsa Morante incarna la modernità anche pop della poesia italiana contemporanea, l’amore per le parole e per la performance. "Questo film – raccontano Benini e Piccolo – è il racconto visivo, senza formalità o gabbie rigide, del cammino di una donna geniale e totalmente libera, che ha detestato la solitudine. E’ un film sulla libertà di essere e vivere come ti pare. Non c’è nessun codice esistenziale a cui Patrizia Cavalli aderisca, i codici sono soltanto suoi, li ha creati lei. Ce li ha offerti e noi li abbiamo restituiti con la macchina da presa, senza lasciarla mai". Gli altri film di oggi sono: "Dream scenario" alle 17 con Nicolas Cage e "Misericordia" di Emma Dante alle 21.15.