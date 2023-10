Oktoberfest a Grosseto: Birra e Wurstel da oggi a domenica

Dopo la pausa estiva, la Sala Eden, lo storico locale sulle Mura medicee di Grosseto, riapre i battenti con sei giornate a tema bavarese. Da oggi fino a domenica prossima, infatti, arriva al bastione Garibaldi l’Oktoberfest. Sei giorni in cui si potranno gustare i piatti tipici della tradizione bavarese (stinco di maiale, wurstel, gulasch, bretzel, crauti, strudel e molto altro) accompagnati dalle speciali birre Löwenbräu. Inoltre, giovedì, alle 21.30, è in programma il concerto dei 3D5, la band dal cuore maremmano, che proporrà un viaggio sonoro intenso, reinterpretando i brani più belli di Pearl Jam, Marlene Kuntz, Afterhours, Zen Circus, Radiohead e molti altri. I 3D5 sono Stefano Continenza (voce), Andrea Calvisi (chitarra), Gianluca Polo (tastiere), Matteo Maggio (batteria), Gianluca Abbate (basso). La Sala Eden è aperta tutte le sere dalle 18, mentre domenica prossima, apertura straordinaria dalle ore 12 e fino alla sera. Per informazioni e prenotazioni: 327 394 5254.