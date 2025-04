"Ok alla Ciclovia Tirrenica. Ma dalla Giunta c’è poca attenzione alle vie vicinali"

Durante l’ultimo consiglio comunale di Scarlino è stava approvata la variante urbanistica necessaria alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica, un progetto strategico che può entrare nella sua fase operativa dopo anni di attesa. "Abbiamo sostenuto con convinzione questo provvedimento – afferma il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore – considerandolo un’opportunità fondamentale per lo sviluppo del nostro Comune, sia in chiave turistica che come incentivo alla mobilità dolce e sostenibile". Ma, durante la stessa seduta, i consiglieri del gruppo di minoranza non hanno potuto non sollevare altre questioni rilevanti. Prima fra tutti le condizioni delle strade vicinali una problematica ben conosciuta da cittadini e aziende del territorio. "La situazione è ben nota: arterie dissestate, spesso pericolose e completamente dimenticate dall’attuale amministrazione di centrodestra. Lo stanziamento previsto – appena 10mila euro – è la dimostrazione più lampante della scarsa attenzione riservata a questa problematica". Per risolvere il problema il gruppo "Scarlino nel Cuore", sempre durante il consiglio, ha proposto la creazione di un consorzio unico per la gestione e la manutenzione delle strade vicinali. I consiglieri del gruppo hanno anche espresso delle osservazioni rispetto all’annuncio del aumento della Tari, il secondo dall’inizio della legislatura: "Un rincaro che, a detta del sindaco, sarebbe inevitabile (..). Riteniamo invece che un’amministrazione attenta e responsabile debba saper mettere in campo tutti gli strumenti necessari per contenere la pressione fiscale sui cittadini". Il gruppo di minoranza rigetta la proposta dell’amministrazione di utilizzare le risorse comunali per calmierare le tariffe e propone "di tornare alla suddivisione della tassa in quattro rate, come avviene nei Comuni limitrofi di Follonica e Gavorrano, per rendere i pagamenti almeno più sostenibili". Le proposte di "Scarlino nel Cuore" verranno valutate dall’amministrazione nel prossimo consiglio comunale dove verranno approvate le nuove tariffe. "Vigileremo" concludono i consiglieri del gruppo "affinché queste aperture non restino solo parole, ma si traducano in azioni concrete".