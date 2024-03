Oggi si celebra la "Giornata del socio Enpa". C’è la possibilità di tesserarsi all’associazione

Per chi ha una particolare sensibilità nei confronti degli animali oggi può essere la giornata per fare concretamente qualcosa per gli amici a quattro zampe e più in generale per tutti gli animali. Torna infatti, anche a Grosseto, la "Giornata del Socio" di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), l’evento per ricordare l’importanza di chi sceglie di sostenere i volontari della Protezione Animali tutti i giorni. I volontari dell’associazione saranno in oltre 120 piazze italiane per parlare di tutela degli animali, raccontare come ci si può prendere cura di loro e accogliere i vecchi e nuovi soci per il lancio del tesseramento 2024. L’Enpa di Grosseto sarà presente con i suoi volontari in via Gorizia 32/b nella sede dell’associazione, oggi dalle 10 alle 20, con un banco dedicato alle iscrizioni e ai rinnovi.