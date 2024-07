Oggi il concerto "Showcase astri nascenti". Via all’international music festival

SANTA FIORA

Sono un totale di 15 le postazioni da lavoro che il comune di Santa Fiora ha deciso di mettere a disposizione dei lavoratori smart working. Si trovano all’interno del Centro Giovani, questo spazio è stato temporaneamente trasformato in un luogo di Co-working con scrivanie, sedie, aria condizionata e connessione Wi-FI ad alta velocità (1000 Mbps), dove gli utenti possono lavorare in un ambiente confortevole e professionale, anche durante le vacanze estive, utilizzando il PC personale. È possibile usufruirne gratuitamente a partire da martedì 23 fino al 18 agosto e si tratta di un servizio in più per tutti quei turisti che intendono trascorrere le vacanze estive sul Monte Amiata. "L’idea dell’amministrazione comunale di sfruttare nel periodo estivo le stanze del Centro Giovani per il coworking – spiega Serena Balducci, assessore al Turismo di Santa Fiora – in attesa che sia completata la realizzazione della struttura innovativa al Pratuccio, nasce per soddisfare, già a partire da quest’anno, le richieste dei lavoratori interessati a trascorrere a Santa Fiora una cosiddetta ‘workation’, ovvero una vacanza, anche più lunga, in un luogo di villeggiatura, durante la quale poter lavorare comunque da remoto. Santa Fiora ha tutte le caratteristiche per essere il luogo ideale per questo tipo di esperienza. L’accesso al Centro Giovani sarà possibile su prenotazione e con il deposito di una cauzione presso l’ufficio turistico del Comune. "Durante la pandemia da Covid 19 –commenta il sindaco Federico Balocchi - Santa Fiora è stato il primo Comune d’Italia a proporsi come smart working village riscuotendo un grande successo".