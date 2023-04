Oggi "Colazione in Confartigianato" Si presenta la rete di impresa ‘Concreto’

Torna la Colazione in Confartigianato: oggi alle 8.30, nella sede dell’associazione, a Grosseto, in via Monterosa 26, appuntamento da non perdere con i temi che stanno più a cuore alla comunità. Questo nuovo appuntamento sarà l’occasione per presentare la rete di impresa "Concreto".

"La rete di impresa Concreto rappresenta una novità dal punto di vista giuridico, in tema di possibili forme di aggregazione di imprese, rispetto al tradizionale consorzio – ha iniziato Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto – È una rete di imprese edili che si è affacciata recentemente sul panorama provinciale, realizzando diversi appalti con un’attenzione particolare all’interesse storico e sociale, come la ristrutturazione del Marraccini. Riteniamo che possa essere un contenitore aggregativo interessante per le nostre imprese del settore edile e non solo. Per questo approfondiremo l’argomento durante il consueto appuntamento con la Colazione in Confartigianato – ha concluso Ciani – che rappresenta sempre un modo piacevole e informale per mettersi in relazione con le nostre imprese associate".