Oggi a Grosseto "La voce del buio" di Gigi Paoli: Giallo Giunti

Oggi alle 18 Gigi Paoli nella cornice della Proloco di Grosseto, in piazza del Popolo 3, presenta il suo nuovo giallo "La voce del buio" edito Giunti. Presenta l’autore Carlo Legaluppi, scrittore. Letture a cura di Andrea Ferrari. L’evento è organizzato dalla libreria Mondadori di Corso Carducci. Nato a Firenze nel 1971, Paoli vive e lavora a Firenze come giornalista del quotidiano La Nazione, dove oggi è caposervizio e per 15 anni è stato il responsabile della cronaca giudiziaria.Il libro "La voce del buio" racconta di alcuni anziani che scompaiono di notte, senza lasciare traccia, tutti nello stesso modo: escono da Villa Imperiale, la sfarzosa casa di riposo sul Passo della Mendola dove sono ospiti. Ogni due anni puntualmente la storia si ripete, senza che gli inquirenti riescano a venirne a capo. Mentre in paese si mormora che lassù c’è qualcosa di sovrannaturale, a far luce sul caso viene chiamato il professor Piero Montecchi, fascinoso, ironico e docente di Neuroscienze forensi all’Università di Verona e membro del Cicap, l’ente che controlla le affermazioni sul paranormale. Come è possibile che i corpi non siano mai stati ritrovati? L’ingresso è libero. Per riservare comunque il posto è preferibile compilare il modulo https:forms.gleMzkqEvLwhLCXtqqb8. Evento facebook https: fb.mee1o09kPD3i.