"Officina Grey Cat". Si parte con il concerto di Emmet Cohen e Gori

Oggi alle 21.15 è in programma la prima serata del Grey Cat Festival al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. L’astro nascente del jazz americano Emmet Cohen accompagnato sul palco per una serata unica nel suo genere da Nico Gori. Il primo spettacolo musicale in collaborazione con Toscana Produzione Musica vede sul palco il pianista Emmet Cohen, il contrabbassista Philip Norris, il batterista Kyle Poole e infine Nico Gori al clarinetto e al sax. Emmet Cohen, pianista e compositore jazz, è ad oggi considerato uno dei migliori artisti della sua generazione. Pianista classe 1990 già vincitore di numerosi premi e riconoscimenti per la sua brillante carriera e vanta di collaborazioni e spettacoli con i più grandi jazzisti del circuito americano. Al suo fianco sul palco per questa imperdibile serata troviamo Nico Gori, clarinettista classe 1975, considerato uno dei maggiori musicisti del clarinetto della scena italiana e non solo. Protagonista da oltre trent’anni della scena musicale contemporanea partecipando a trasmissioni radiotelevisive internazionali e tenendo concerti e spettacoli poliedrici dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz.