Offese social, indagini a tappeto. Solidarietà bipartisan alla Giorgieri

La solidarietà all’assessora Mirjam Giorgeri e anche ad altri componenti della giunta di Follonica, è diventata trasversale. La politica follonichese è infatti al centro di una serie di offese sui social che hanno spinto il Comune a rivolgersi alla Procura. "Stiamo vivendo preoccupanti momenti di decadimento culturale, ne è prova quanto accaduto all’assessore Giorgieri. Non è ammissibile che tra persone civili la comunicazione si possa abbassare agli insulti". Inizia così Eleonora Goti, coordinatore di Forza Italia di Follonica. "Spesso il diritto ad esprimere il proprio pensiero è confuso con il diritto a dire qualunque cosa, comprese le offese personali – aggiunge –. Ecco, questo non si può e non si deve accettare. Le critiche, se necessarie, devono riguardare l’operato, ed espresse in modo tale da spronare il buon governo, non certo a denigrare la persona in sé. Esprimo tutta la mia solidarietà all’assessora Giorgieri – chiude – e a tutte le persone che hanno vissuto e stanno vivendo questo grave problema, e dico, andate avanti, non vi scoraggiate, cercate e pretendete giustizia". Piena solidarietà arriva anche dal Pci Colline Metallifere. "Esprimiamo piena solidarietà alla Giunta di Follonica e all’assessore Giorgieri, per le offese e le persecuzioni cui sono oggetto in questi mesi – affermano dalla Federazione – Sono segnali preoccupanti che non si limitano ai cosiddetti “leoni da tastiera“ ma che sistematicamente e vigliaccamente, vengono usati con una copertura per mettere in atto una violenza vergognosa e bastarda. Coloro, sono personaggi che usano questi mezzi per crearsi un consenso virtuale, che può diventare pericoloso e ingestibile, un’azione di carattere cameratesco, che dileggia e getta fango gratuito". Il Pci chiude: "La base della democrazia è il rispetto delle idee e il confronto, seppur critico, con gli avversari politici". Piena e incondizionata solidarietà" arriva anche da Gianluca Quaglierini, segretario Rifondazione Comunista circolo "Che Guevara" di Follonica.

"Mirjam Giorgieri, così come le altre persone colpite da chi si nasconde vigliaccamente dietro una tastiera, non è sola ed ha la solidarietà di tutte e tutti i follonichesi – afferma –. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine".