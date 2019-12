Grosseto, 16 dicembre 2019 - E' passato in consiglio comunale a Grosseto la mozione della maggioranza che chiedeval Consiglio di "impegnare il sindaco e la Giunta ad attivarsi affinchè all’interno di ogni scuola comunale e all’interno del palazzo Comunale venga allestito in vista delle prossime festività – si legge nella mozione - un presepe, ben visibile e di consone dimensioni". I Consiglieri chiedevano anche "di attivarsi affinché, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di scolari ed associazioni, questo sia possibile realizzarlo" e a trasmettere "a tal fine una comunicazione opportuna all’ufficio scolastico regionale e ai dirigenti delle strutture scolastiche operanti sul territorio comunale. L’eventuale spesa per l’allestimento dei presepi, nelle scuole che ne fossero sprovviste, è stimata in 500 euro e potrà essere finanziata attingendo al capitolo 50850 ovvero il Fondo di Riserva".

Secondo i consiglieri comunali, nella loro richiesta "chiedevano che il Santo Natale, oltre ad essere una festa cristiana, è una tradizione molto sentita dal nostro popolo ed è, in quanto tale, portatrice di un messaggio di amore, di tolleranza, di pace che vale per tutti, anche per chi non è cristiano" e che oggi "si avverte, specialmente nei più giovani, un senso di smarrimento rispetto ai nostri valori e alla nostra identità culturale". La mozione è passata nonostante i voti contrari del Movimento 5 Stelle e del Pd che però si è spaccato. Due consiglieri (Cirillo e Scoccati) invece si sono astenuti, come del resto lo ha fatto Rinaldo Carlicchi (Italia Viva).