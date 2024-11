Nuovo treno per i collegamenti verso Siena

È stato consegnato ieri al binario 1 della stazione di Chiusi – Chianciano Terme il nuovo treno a tripla alimentazione che collegherà le stazioni di Grosseto e Siena.

ll nuovo treno è a tripla alimentazione (elettrica, diesel e a batterie) ed è destinato alle linee non elettrificate. Il motore diesel può essere sostituito dalle batterie per entrare nei centri abitati riducendo così l’inquinamento acustico. Riciclabile fino al 97% e con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti il nuovo treno può ospitare fino a 380 persone, con 300 posti a sedere, è omologato per otto biciclette dotate di prese elettriche per la ricarica oltre ad avere dotazioni tecnologiche all’avanguardia.

La consegna è avvenuta alla presenza di Maria Annunziata Giaconia, direttrice Business Regionale e Sviluppo intermodale Trenitalia, Gianluca Sonnini, sindaco di Chiusi, Stefano Baccelli, assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, e Natalia Giannelli, direttore regionale Toscana Trenitalia.

Nel piano di investimenti per la digitalizzazione è prevista anche per la regione Toscana l’abilitazione al Tap&Tap, l’acquisto rapido del biglietto regionale, a partire dal mese di dicembre.