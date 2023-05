Nuovo sito internet tra mare ed escursioni dedicato ai turisti

Una destinazione per ogni stagione: Castiglione della Pescaia è la meta ideale per ogni tipo di turismo durante tutto l’anno. Per questo c’era la necessità da tempo di un portale internet. Mare, sport, bike e trekking, wedding, escursioni, visite sul territorio alla scoperta dell’enogastronomia locale, ma anche eventi e curiosità che riguardano tutto il paese. Un mare – è proprio il caso di dire così – di notizie in continuo aggiornamento è presente all’interno del nuovo sito dedicato al turismo www.visitcastiglionedellapescaia.it.