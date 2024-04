Nuovo design grafico, tanti contenuti sui servizi della pubblica amministrazione, sulle attività del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. È online il nuovo portale del Comune di Capalbio, completamente rinnovato sia nella grafica che nell’organizzazione delle informazioni e dei documenti.

"I cittadini potranno navigare in un sito rinnovato sulla base di precisi standard di design grafico e di navigazione dei contenuti – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – e secondo le più recenti linee guida. Un portale altamente accessibile, pensato per fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento. È sufficiente collegarsi dal computer o smartphone per reperire e consultare con facilità le informazioni di cui si ha più bisogno e per connettersi con facilità alle pagine social del Comune, alle sezioni concorsi e amministrazione trasparente e ai contatti utili". Il sito è raggiungibile al link old.comune.capalbio.gr.it