Nuovo parcheggio alla Corte dei Tusci

Da oggi i bagnanti ma anche i dipendenti delle strutture ricettive, avranno a disposizione altri 400 posti per lasciare le loro auto e andare sulla spiaggia scarlinese. L’Amministrazione ha terminato i lavori di sistemazione dell’area della Corte dei Tusci (via delle Collacchie) in pochi giorni: nello spazio ci sono 270 posti auto a pagamento – la tariffazione è la stessa degli altri parcheggi costieri – mentre circa altri 120, al lato del canale, sono liberi. "Siamo soddisfatti – ha detto il sindaco Francesca Travison – Non è stato semplice risolvere questioni annose che abbiamo ereditato e che non potevano più essere portate avanti per svariati motivi. Siamo riusciti a trovare una soluzione, attesa dalla popolazione e dai turisti, che ha comportato un impegno economico importante, una soluzione che mai era stata proposta prima e che darà alla zona costiera altri 400 posti auto per rispondere a tutte le esigenze".