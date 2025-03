Nuovo medico e pediatra

Dall’1 aprile prenderà servizio come medico di famiglia la dottoressa Elisa Cinelli che subentrerà alla dottoressa Lepioshkina. E’ quanto ha comunicato la Asl al sindaco Federico Balocchi e il nuovo medico avrà come ambulatorio principale quello di Santa Fiora, con ambulatori secondari a Bagnolo e Selva. Inoltre è stato conferito incarico al nuovo pediatra di famiglia, Marco Maliardi, che prenderà servizio dal 2 aprile, con ambulatorio principale nel comune di Santa Fiora e accessi nel comune di Cinigiano. Il dottor Maliardi subentra alla dottoressa Silvia Coppi. Il Comune di Santa Fiora spiega che gli orari di ambulatorio verranno comunicati dalla dottoressa Cinelli e dal dottor Maliardi in seguito: il Comune di Santa Fiora collaborerà nella diffusione delle informazioni.