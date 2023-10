Nuovo incontro sulla genitorialità

Prosegue il percorso rivolto all’ascolto ed al sostegno psicologico per la genitorialità a cura di Fulvio Sciampicotti, psicologo e psicoterapeuta familiare. Il prossimo appuntamento è in programma oggi alle 10 nel centro "Paragramo" di Orbetello. Il ciclo di conferenze si concluderà poi con l’incontro fissato per il prossimo 3 novembre.

Il percorso formativo ed educativo per i genitori viene realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con la collaborazione della zona distretto delle Colline dell’Albegna della Asl, Commissione Pari opportunità del Comune di Orbetello, cooperativa sociale Giocolare. Nel ciclo degli incontri svolti sino ad oggi è stata presentata l’esperienza molto positiva della "Casa di Mario" di Orbetello.

M.C.