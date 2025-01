Nuovo Codice della strada: "Sanzioni più severe per le violazioni più gravi"

Il nuovo Codice della strada è entrato in vigore ormai da alcune settimane e sui social ci sono video spesso ironici, ma che in lacuni casi fanno passare messaggi sbagliati. Ad analizzare la situazione in merito alle nuove regole è il comandante della Polizia municipale di Grosseto, Alessio Pasquini.

Facciamo chiarezza comandante, cosa cambia adesso? "Intanto sono inasprite le sanzioni per chi guida mentre usa il cellulare. Purtroppo questo è un atteggiamento frequente ma è anche causa di gravi rischi per la sicurezza. Il nuovo Codice della strada prevede anche la possibilità di imporre l’obbligo di installare l’alcolock sul veicolo. Per quanto riguarda i monopattini la nostra attenzione con il nuovo codice verterà sull’utilizzo del casco che ne ha immediabilità di applicazione. Per quanto riguarda le soste illecite nei posti riservati ai disabili, abbiamo sempre tenuta alta l’attenzione. Il nuovo codice della strada incrementa la violazione amministrativa, raddoppiandola".

Con i controlli di questi giorni vedete già un cambiamento? "E’ difficile da dire ancora, le modifiche sono tante e complesse. Continueremo a fare accertamenti nella qualità e quantità degli anni precedenti. Se a distanza di quattro mesi avendo accertato un quantitativo minore rispetto agli ultimi controlli direi che l’utente è più attento rispetto al Codice nuovo a parità di servizio. Se dovesse accadere il contrario probabilmente qualche correttivo andrebbe va apportato".

A cosa sono dovute le novità sul codice? "In Italia abbiamo un numero elevato di incidenti stradali, quindi immagino che lo scopo non sia far pagare di più una violazione ma richiamare l’attenzione dell’utente. Grosseto non è da meno con il numero degli incidenti. Le nuove sanzioni riguardano principalmente le violazioni che sono fra le cause principali degli incidenti".

Cosa vuole dire ai grossetani? "L’invito è quello di mantenere sempre un comportamento corretto e finalizzato a ridurre il rischio di causare incidenti, ovviamente. Nessuno è immune da un rischio simile, per cui ciascuno di noi deve prestare sempre la massima attenzione e questo si traduce in un comportamento molto semplice: rispettare sempre le regole".

Maria Vittoria Gaviano