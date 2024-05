Nuovo cinema Tirreno. Un fine settimana con ""Challengers"

Da domani a domenica nel Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige sarà proiettato il film "Challengers" di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. La pellicola sarà proiettata domani alle 8.15 e alle 21.15 (in lingua originale e con i sottotitoli in italiano), sabato alle 18.15 e alle 21.15, e domenica alle 18.15. "Challengers" racconta la storia di due tennisti che si sfidano nella finale di un torneo. Attraverso una serie di flashback si scopre che i due atleti in passato erano amici.