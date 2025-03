Nuovo Cinema Tirreno. Sul grande schermo ’Noi e loro’ e ’Amiche mai’

CAPALBIO

Proseguono le proiezioni al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Si comincia oggi con "Noi e loro" alle 16.30, "Amiche mai" di Maurizio Nichetti alle 18.30 e "Mickey 17" di Bong Joon-ho alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano); gli stessi orari si ripeteranno per domani, mentre domenica, alle 16.30, ci sarà "Amiche mai", alle 18.30 "Mickey 17" e alle 21 "Noi e loro". Venerdì 21 marzo si comincerà con "Amiche mai" alle 16.30, alle 18.30 ci sarà "Il Nibbio" di Alessandro Tonda e alle 21.30 "La città proibita" di Gabriele Mainetti; sabato 22 marzo, alle 16.30, sarà proiettato "Il Nibbio", alle 18.30 "La città proibita" e alle 21.30 ancora "Il Nibbio"; domenica 23 marzo, infine, ci sarà "La città proibita" alle 16, "Il Nibbio" alle 19 e "Amiche mai" alle 21. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).