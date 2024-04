Nuovi servizi per i cittadini. Casa della Comunità, via ai lavori: "Questo è un traguardo storico"

Iniziati i lavori alla Casa della Comunità, la soddisfazione del Pd. Lunedì è stato dato avvio al cantiere dalla ditta Pizzarotti di Parma, la stessa costruttrice incaricata, tra le altre cose, di realizzare la pista di bob per le Olimpiadi di Cortina e Milano, ma anche la nuova galleria nella stazione di Firenze. Il direttore tecnico del settore Facility Management in Italia della ditta Pizzarotti Spa di Parma è l’ingegnere Daniele Cappellino, mentre il geometra Giacomo Lelli è il direttore tecnico di cantiere. Nel frattempo, arriva la soddisfazione del Partito Democratico per l’opera voluta dall’ex amministrazione Borghini, che il sindaco Arturo Cerulli avrebbe invece voluto inserire all’interno dell’ex Aeronautica.

"Il Partito Democratico vede l’avvio di questa opera pubblica come uno storico traguardo per la nostra comunità – dicono dal gruppo dem –. Nel corso degli anni all’Argentario si è assistito a un progressivo decadimento delle prestazioni sanitarie: ad oggi il poliambulatorio non riesce ad offrire un servizio che soddisfi le esigenze dei residenti e dei molti turisti che d’estate frequentano il territorio. La salute è un bene pubblico fondamentale per la qualità delle nostre vite: avere a Porto Santo Stefano una struttura accessibile, adeguata e funzionale non potrà che apportare benefici".

C’è poi la querelle sulla posizione in via Barellai. "A discapito di quanto dichiarato dal nostro primo cittadino – proseguono – riteniamo che l’ubicazione sia strategica: grazie alla sua posizione centrale in paese e alla prossimità dell’imbarco per i traghetti, sarà possibile erogare adeguati servizi sanitari anche ai residenti dell’Isola del Giglio, di Giannutri e ai turisti. Ci auguriamo che questa amministrazione, che ha sentenziato questo progetto come spreco di denaro pubblico, fornisca invece la dovuta assistenza per il benessere della collettività. Dal canto nostro, a breve sarà indetta un’assemblea pubblica in cui esperti del settore illustreranno in maniera completa le caratteristiche della nuova Casa di Comunità e i servizi erogati".

Andrea Capitani